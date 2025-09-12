Haberler

Almanya'dan Rusya'ya Diplomatik Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rus insansız hava araçlarının Polonya ve NATO hava sahamızı ihlal etmesi üzerine Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'i bakanlığa çağırdı ve duruma tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi sonrası Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'in bakanlığa çağrıldığı ve bu duruma tepki gösterildiği bildirildi.

Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi sonrası Almanya'dan diplomatik adım geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'in bakanlığa çağrıldığı ve bu duruma tepki gösterildiği bildirildi. Açıklamada, "Putin'in NATO hava sahasında Rus İHA'larını kullanma eylemleri tehlikeli ve kabul edilemezdir. NATO ittifak topraklarımızı ve güvenliğimizi savunmak için güçlü bir şekilde bir arada durmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın beklediği haber! Tedesco, Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi

Mourinho'nun dayattığı sisteme dur dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.