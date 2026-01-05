Almanya-Rusya arasında "kaçırılma" gerilimi

Alman hükümeti, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de kaçırılabileceğine ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, "Bu tür tehditleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Başbakan Merz için güvenlik önlemlerini artırmak için neden görmüyoruz" dedi.

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi başka devlet ve hükümet başkanlarının da kaçırılabileceğini ve bunlar arasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de olabileceğine yönelik açıklaması ile tırmandı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Medvedev'in Merz'in kaçırılmasıyla ilgili yorumlarını kesin bir dille reddederek, "Bu tür tehditleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Hille, Başbakan Merz için alınan güvenlik önlemlerini artırmak için bu tür tehditleri bir neden olarak görmediklerini de kaydederek, "Mevcut güvenlik önlemlerinin Başbakan'ı karşı karşıya kaldığı özel durum ve tehdit seviyesine uygun koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Kendisi iyi ve güvenli bir şekilde korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Neo-Nazi Merz'in kaçırılması bu destansı karnavalda mükemmel bir sürpriz olabilir"

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medvedev, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerine benzer şekilde Almanya Başbakanı Friedrich Merz de dahil olmak üzere diğer devlet veya hükümet başkanlarının da kaçırılmasını öngörebildiğini belirtmişti. Medvedev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Neo-Nazi Merz'in kaçırılması bu destansı karnavalda mükemmel bir sürpriz olabilir" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN