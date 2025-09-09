Almanya'dan İsrail'in Doha Saldırısına Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına tepki göstererek, " İsrail'in Doha'ya saldırısı sadece Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması için hepimizin gösterdiği çabaları da tehlikeye atıyor. Bu saldırı kabul edilemez" dedi.

Wadephul, "Katar, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan çabalarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Katarlı meslektaşım Şeyh Muhammed'e bu çabaları için dayanışma, teşekkür ve takdirlerimi ilettim" dedi.

Wadephul, aralarında Almanya vatandaşlarının da bulunduğu Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatları ve güvenlikleri konusunda büyük endişe duyduğunu belirterek, bu kaygısını İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a yaptıkları telefon görüşmesinde aktardığını belirtti.

Wadephul, acilen ateşkesin sağlanması ve rehinelerin ailelerine kavuşabilmesi için her şeyin yapılması çağrısında da bulundu.