Haberler

Almanya'dan İsrail'in Doha Saldırısına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Hamas müzakere heyetine Doha'da düzenlediği saldırının Katar'ın toprak egemenliğini ihlal ettiğini ve rehinelerin serbest bırakılması çabalarını tehlikeye attığını belirtti. Wadephul, ateşkes çağrısında da bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına tepki göstererek, " İsrail'in Doha'ya saldırısı sadece Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması için hepimizin gösterdiği çabaları da tehlikeye atıyor. Bu saldırı kabul edilemez" dedi.

Almanya, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail'in Doha'ya saldırısı sadece Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılması için hepimizin gösterdiği çabaları da tehlikeye atıyor. Bu saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Wadephul, "Katar, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan çabalarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Katarlı meslektaşım Şeyh Muhammed'e bu çabaları için dayanışma, teşekkür ve takdirlerimi ilettim" dedi.

Wadephul, aralarında Almanya vatandaşlarının da bulunduğu Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatları ve güvenlikleri konusunda büyük endişe duyduğunu belirterek, bu kaygısını İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'a yaptıkları telefon görüşmesinde aktardığını belirtti.

Wadephul, acilen ateşkesin sağlanması ve rehinelerin ailelerine kavuşabilmesi için her şeyin yapılması çağrısında da bulundu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.