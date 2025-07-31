Almanya'dan Filistin Devleti'ni Tanıma Teklifi

Almanya'da koalisyon hükümeti ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik bir teklif üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Fransa ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik adım atacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile birlikte koalisyonda yer alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) kendi içerisinde Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik bir teklif üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Haberlerde, SDP'nin başlattığı çalışmanın amacının Filistin'e yönelik muhtemel bir tanıma için yasal bir çerçeve geliştirmek ve aynı zamanda iki devletli çözüm müzakerelerinin temelini oluşturacak bir metin ortaya koymak olduğu belirtildi.

Fransa ve İngiltere'nin Filistin'i tanıma yönündeki açıklamaları sonrası Almanya'nın üzerindeki baskının giderek arttığına dikkat çekilen haberlerde, SPD'nin teklifinin uluslararası hukuk kapsamında Filistin Devleti'nin yapısı, toprak bütünlüğü ve halk açısından yasal olarak nasıl tanımlanacağına değinileceği ve muhtemel bir tanımaya paralel olarak iki devletli bir çözüm için müzakerelere başlamayı kapsayacağı aktarıldı.

" Hükümet, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözüme doğru atılan son adımlardan biri olarak görmeye devam ediyor"

Söz konusu teklifin yakın zamanda açıklanacağı öne sürülen haberlerde, SPD parlamento grubunun Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic'in, "SPD olarak, yakın zamanda düzenlenen federal parti konferansında, tanımanın iki devletli çözüme giden sürecin sonu olmak zorunda olmadığına karar verdik" açıklamasına yer verildi. Haberlerde, SPD'nin hazırlık içinde olduğu teklifin parti konferansında alınan kararı daha ileri götüren ifadeler içerebileceği de belirtildi.

Haberlerde, ayrıca Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un söz konusu çalışmaya yönelik soruya, "Hükümet, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözüme doğru atılan son adımlardan biri olarak görmeye devam ediyor" şeklinde cevap verdiğini yazdı.

Haberlerde, SPD'nin bu adımına koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) karşı çıkabileceği, uzlaşmanın İsrail, bölgesel ve uluslararası politikadaki gelişmelere bağlı olarak yön bulabileceği belirtildi.

"Şu anda Filistin devletinin tanınmasını doğru bir adım olarak görmüyoruz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Filistin devletinin tanınmasını doğru bir adım olarak görmüyoruz. Bu, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olabilir. Bu bakımdan Federal Hükümet, kısa vadede Filistin devletini tanımayı planlamamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise İsrail ve Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde, "Almanya için Filistin Devleti'nin tanınması iki devletli çözüm sürecinin sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç derhal başlamalıdır" ifadesini kullanmıştı. - BERLİN