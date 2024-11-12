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Almanya, 23 Şubat 2023'te erken seçime gidiyor

Almanya, 23 Şubat 2023'te erken seçime gidiyor
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Haberler
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, hükümetin dağılmasının ardından erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması konusunda anlaştı. Başbakan Olaf Scholz'un güven oyu alması bekleniyor.

Almanya'da hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaştı.

ALMANYA 23 ŞUBAT'TA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin dağılması sonucu gözler erken seçime çevrildi. Alman medyasına göre Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve ana muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) parlamentodaki grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusunda anlaştı. Ancak seçim tarihinin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından onaylanması gerekiyor.

16 ARALIK'TA GÜVEN OYLAMASI YAPILABİLİR

Erken seçime gidebilmesi için önce Başbakan Olaf Scholz'un Federal Meclis'ten (Bundestag) güven oyu istemesi gerekiyor. Başbakanın güven oyu alamamasının ardından Cumhurbaşkanı'nın 21 gün içinde Meclis'i feshetmesi, 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor. Güven oylamasının ise 16 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor.

HÜKÜMET ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca Euro'luk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i geçtiğimiz hafta görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü.

SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana birlikte iktidardaydı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

2023?

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Haber YorumlarıHakan ALTINTAŞ:

2023 mü o?

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