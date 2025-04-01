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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Azerbaycan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Azerbaycan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ermenistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Temaslarda Almanya ve Azerbaycan arasındaki ortaklık ilişkileri ile bölgesel sorunların ele alınması hedefleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ermenistan ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan'ının Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Steinmeier'in temasları çerçevesinde, Almanya ve Azerbaycan arasındaki ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel sorunların ele alınması öngörülüyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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