Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Azerbaycan'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ermenistan ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan'ının Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Steinmeier'in temasları çerçevesinde, Almanya ve Azerbaycan arasındaki ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, bölgesel sorunların ele alınması öngörülüyor. - BAKÜ