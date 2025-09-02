Almanya Başbakanı Merz: Ukrayna'ya Asker Gönderme Planımız Yok

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin şu anda Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planı olmadığını belirterek, "Ateşkes sağlanana kadar Ukrayna'ya asker gönderilmeyecek ve sonrasında da ülkemiz için bu konuda ciddi çekincelerim var. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelesinde ona yardım ediyoruz. Bu, en önemli güvenlik garantisidir" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'da bir televizyon programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ukrayna'ya askeri birlik gönderme hazırlığı yönündeki açıklamalarına ilişkin olarak ülkesinin şu anda Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda somut bir planı olmadığını söyledi. Merz, "Ateşkes sağlanana kadar Ukrayna'ya asker gönderilmeyecek ve sonrasında da ülkemiz için bu konuda ciddi çekincelerim var" dedi.

Uzun vadeli güvenlik garantilerinin ancak ateşkes veya barış anlaşması sağlandıktan sonra kararlaştırılabileceğine dikkat çeken Merz, ateşkes ve barış anlaşması sağlandıktan sonra bile Alman askerlerinin konuşlandırılmasında ciddi çekinceler bulunduğuna vurgu yaptı. Merz, "Almanya meclisinin bunu onaylaması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca bu Rusya ile varılan anlaşmanın nasıl sonuçlandığına bağlı. Hala önünde pek çok engel var ve muhtemelen uzun bir süre boyunca bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Merz, Ukrayna'ya Avrupa askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin olarak " Ukrayna'ya askeri destek AB Komisyonu'nun değil, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki üye ülkelerin sorumluluğunda" ifadelerini kullanarak, " Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelesinde ona yardım ediyoruz. Bu, en önemli güvenlik garantisidir" dedi.

Merz'den Putin'e sert sözler

Almanya Başbakanı Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda ateşkesle ilgilenmediğini düşündüğünü belirterek, "Putin bir savaş suçlusudur. O, belki de günümüzün en ağır savaş suçlusudur. Savaş suçlularıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda net olmalıyız. Bu konuda taviz vermek yersizdir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüşme ihtimaline ilişkin olarak Merz, "Putin şu anda müzakerelere katılmak için yeterli baskı altında değil" dedi.

Leyen'e ilk tepki Almanya'da gelmişti

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ABD basınına verdiği röportajda, ateşkesin ardından Ukrayna'ya kara birliklerinin konuşlandırılmasına ilişkin planlardan bahsetmişti. Ursula von der Leyen'in açıklamalarına ilk olarak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius tepki göstermişti.

Perşembe günü ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Rusya ile bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini ele almak üzere 30 ülkenin katılacağı bir toplantı yapılacağı açıklanmıştı. Toplantıya 30 ülke temsilcisinden birçoğunun video konferans yöntemiyle katılacağı belirtilmişti. - BERLİN