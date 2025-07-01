Almanya Başbakanı Merz'den Schengen Bölgesi Açıklamaları

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, serbest dolaşıma izin veren Schengen bölgesini korumak istediğini, ancak Schengen bölgesindeki hareket özgürlüğünün göçmen kaçakçılığı yapan suçlular tarafından kötüye kullanılmaması durumunda işe yarayabileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile bir araya geldi. Merz ve Frieden, Başbakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz görüşmede, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunması, Avrupa'ya yasa dışı göçün önlenmesi ile iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını söyledi. Schengen bölgesini yasa dışı göçe karşı korumak istediklerini belirten Merz, "Biz Schengen bölgesini doğal olarak korumak istiyoruz. Ancak Schengen bölgesindeki hareket özgürlüğü, özellikle kaçak göçmenler olmak üzere düzensiz göçü teşvik edenler tarafından kötüye kullanılmadığı takdirde uzun vadede işe yarar. Schengen bölgesi içerisinde hareket özgürlüğünü kısıtlamak istemiyoruz. Ancak Avrupa'nın dış sınırlarının korunması yeterince güvence altına alınmadığı için şu anda sınır kontrolleri yapmak zorundayız. Bunun geçici bir tedbir olduğunu biliyoruz. Bu tedbirin sınır trafiğinde bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu kısıtlamaları mümkün olduğunca en aza indirmek istiyoruz. Düzensiz göçü azaltmak için tedbirler almamız gerektiği konusunda anlayışınızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Merz, "Alman hükümetinin yaklaşık 8 haftadır aldığı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Ancak biliyoruz ki nihayetinde Avrupa çözümlerine ancak birlikte ulaşabiliriz" dedi. Merz, Hollanda, İtalya ve Danimarkalı mevkidaşları ile AB'ye göçün daha da sınırlandırılması konusunda görüştüğünü de belirtti.

" Polonya'nın endişelerinin farkındayız, birlikte çözmek istediğimiz ortak bir sorunumuz var"

Almanya Başbakanı Merz bir gazetecinin sorusu üzerine Polonya ile Almanya arasındaki sınır kontrolleri konusunda yakın çalışma içinde olduklarını belirtti. Merz, "Polonya hükümetinin endişelerinin farkındayız. Polonya hükümetinin de Litvanya'dan Polonya'ya yasa dışı sınır geçişlerini sınırlandırmak amacıyla Litvanya ile sınır kontrolleri yapmak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada birlikte çözmek istediğimiz ortak bir sorunumuz var" dedi. Merz, Almanya'ya ulaşmış olan sığınmacıların Polonya'ya geri gönderildiğine ilişkin iddialara ise, "Almanya'dan geri gönderilme söz konusu değildir. Sığınmacıların Polonya'ya iadesi söz konusu değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır" şeklinde cevap verdi. Polonya hükümeti ile hem liderler düzeyinde hem de içişleri bakanları düzeyinde sorunların çözümü için görüşmelerin yapıldığını bildiren Merz, "Çünkü ortak bir sorunu birlikte çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Merz, sorunun çözümüne yaklaştıracak her öneri ve her fikre açık olduğunu da bildirdi.

Berlin ve Lüksemburg sınır kontrolleri konusunda daha yakın iş birliği yapacak

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ise Schengen bölgesindeki sınır kontrolleri yapan Almanya'nın endişelerini anladığını belirtti. Frieden Avrupa'ya yasa dışı göçle aktif olarak mücadele edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Avrupa Göç Stratejisinin hızla bir şekilde uygulanması gerekiyor. Avrupa hukuku bu konuda çözümler sunmaktadır" diye konuştu. Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunmasının ortak bir görev olduğunun altını çizen Frieden, "Avrupa'nın temel ilkelerinden ödün vermeden bu konuyu hassasiyetle ele alıyoruz" dedi. Luc Frieden, her iki hükümetin de iki ülke arasında seyahat edenler için oluşan kısıtlamaları en aza indirmek için çözümler aradığını vurguladı. Frieden, her iki ülkenin içişleri bakanlarının daha yakın iş birliği yaparak ortak kontrolleri yerinde inceleyeceğini bildirdi. - BERLİN