Almanya Başbakanı Merz'den İsrail Saldırılarına Eleştiri

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail Saldırılarına Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırılarını eleştirerek yaşananların anlaşılabilir olmadığını belirtti. Merz, insani yardımların gerektiğine de dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret düzenlediği Finlandiya'da Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile bir araya geldi. İki başbakanın gündemindeki konulardan biri İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar oldu. Turku kentinde bir araya gelen Merz ve Orpo daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Son günlerde İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalar yapan Merz, Finlandiya'da da tepkisini sürdürdü. Merz, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi. İsrail ordusunun askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması nedeniyle Gazze'deki durumdan büyük endişe duyduğunu belirten Merz, "Orada sivil halkın yaşadığı korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in attığı adımlara yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, "Son birkaç gündür yaşananlar bana artık İsrail'in var olma hakkını savunmak ve Hamas terörüyle mücadele etmek için kesinlikle gerekli görünmüyor. Şu anda yaşananların artık anlaşılabilir olmadığını açıkça söylemem gereken zamanın geldiğini hissettim ve hala da hissediyorum" dedi.

Merz, İsrail hükümeti ile yakın diyalog halinde olduklarını belirtti, insani yardıma izin verilmesini ve Gazze'de yaşayanlar için su ve gıda ihtiyacının mümkün kılmasını istediklerini de vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Bıçak altına yattı! İşte nedeni
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.