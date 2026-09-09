Almanya Başbakanı Merz, aşırı sağcı AfD’yi "etnik temizlik yapmak istemekle" suçladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Saksonya-Anhalt eyalet meclis seçimini kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini ülkede etnik temizlik yapmak istemekle suçlayarak, "AfD'nin savunduğu, rengi ve kökene dayalı etnik temizlikten başka bir şey değil. Vasıflı işçilerin 6'da birinin yabancı pasaportu var. AfD'nin planladığı olursa Almanya'daki vasıflı işçiler artık çalışamayacak, tek bir huzurevi, tek bir hastane, tek bir restoran bile faaliyet gösteremeyecek. Bu, sizin yeniden göç politikanızın sonucu olacaktır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü Alman Federal Meclisinde (Bundestag) konuştu. Merz, 6 Eylül Pazar günü Saksonya-Anhalt eyaletindeki meclis seçimini oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yüklendi. AfD'yi seçmenleri aldatmakla suçlayan ve eyalet meclisinde mutlak çoğunluğu elde edemediklerine dikkat çeken Merz, "Saksonya-Anhalt'taki seçmenlerin yüzde 56'sı size oy vermedi" dedi.

AfD'nin ülkedeki yabancı kökenlilere yönelik açıklamalarını ve göç politikasını eleştiren Merz, "AfD'nin savunduğu, rengi ve kökene dayalı etnik temizlikten başka bir şey değil. Vasıflı işçilerin 6'da birinin yabancı pasaportu var. AfD'nin planladığı olursa Almanya'daki vasıflı işçiler artık çalışamayacak, tek bir huzurevi, tek bir hastane, tek bir restoran bile faaliyet gösteremeyecek. Bu, sizin yeniden göç politikanızın sonucu olacaktır. Bunu Almanya'da başaramayacaksınız. Bu politikayla Almanya'nın hiçbir yerinde çoğunluk elde edemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Merz, aşırı sağcı AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel'e yönelik ise, "Siz yıkıcı bir güçsünüz ve öyle kalmaya devam edeceksiniz" dedi. Merz, "Almanya'da çalışan, refahımıza katkıda bulunan, Almanya'da hoş karşılanan kişiler ile kalıcı oturma izni olmayan ve ülkemizi tekrar terk etmek zorunda kalanlar arasında dikkatli bir ayrım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

AfD'ye Rusya eleştirisi

Merz, AfD'nin Ukrayna'daki savaşa ilişkin tutumunu da eleştirerek, "Ukrayna'yı destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü o da bizim özgürlüğümüzü savunuyor. Siz AfD olarak yine de açıkça Rusya'nın tarafında kalmaya devam ediyorsunuz. Siz Almanya'da yaşadığımız bu sorunun bir parçasısınız ve elimizdeki her şeyle buna karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Mecliste gerginlik

Alman Meclisindeki görüşmeler sırasında Başbakan Merz ile AfD milletvekilleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Meclis Başkanı Julia Klöckner, birkaç kez Merz'in konuşmasını durdurarak AfD Meclis grubunu uyardı. Merz'e yönelik sert ifadelerin devam etmesi üzerine Klöckner, "Burası futbol sahası değil" diyerek AfD'lileri Meclis Genel Kurul salonundan atacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) 6 Eylül Pazar günü Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43.8 oy alarak kazanmış, ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edememişti. Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise 2021'e göre 19.9 puan kaybederek yüzde 17.2 oyla ikinci parti olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı