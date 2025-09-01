Aliyev ve Paşinyan, Tianjin Zirvesi'nde Barış Gündemini Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile barış ve normalleşme sürecini ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti ile resmi ziyarette bulunmak üzere Çin'in Tianjin kentine geldi. Aliyev temasları kapsamında, Tianjin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde kapsamında zirve alanında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. Aliyev ve Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan barış gündemini ele alarak, yapıcı diyalog, karşılıklı güven ve bölgesel istikrarın önemine değindi. Aliyev ve Paşinyan barış ve normalleşme sürecinin ilerletilmesine yönelik uluslararası desteğin teyit edildiği son Washington Zirvesi'nde elde edilen olumlu dinamiklere dikkat çekerek, temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
