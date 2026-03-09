Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'i mektup göndererek tebrik etti. Cumhurbaşkanı Aliyev mektubunda, "Babanız, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in trajik vefatı nedeniyle size bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler, tarih boyunca komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış halklarımızın iradesinden kaynaklanmaktadır. Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın refahına katkı sağlayacak şekilde, karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişmesi adına birlikte çaba göstereceğimize dair umudumu ifade ediyorum. Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla size bir kez daha tebriklerimi iletiyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı