Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın danışmanı Ergün Yolcu, "bakanlıktan bilgi sızdırdığı" yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yolcu, suçlamaların iftira olduğunu savunarak hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

"32 YILDIR DEVLETİME SADAKATLE HİZMET EDİYORUM"

Yerlikaya'nın görevden alınmasının ardından danışmanlık görevini bıraktığını belirten Yolcu, kamuoyunda ve "bazı siyasi çevrelerce" hedef haline getirildiğini ileri sürdü. Özellikle Ankara'daki gazetecilere bilgi sızdırdığı yönündeki suçlamalara maruz kaldığını ifade eden Yolcu, iddiaların hiçbir belge ve somut delile dayanmadığını söyledi.

32 yıldır devlete sadakatle hizmet ettiğini vurgulayan Yolcu, İçişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Ali Yerlikaya'nın bakanlığı döneminde yürütülen hizmetleri kamuoyuna doğru ve etkili şekilde duyurmaya çalıştığını belirtti.

"TAMAMI ALÇAK BİR İFTİRA"

İletişim profesörü ve danışmanı kimliğiyle ilkeli habercilik anlayışıyla çalıştığını dile getiren Yolcu, hakkında çıkan haberlerde herhangi bir kaynak, belge ya da somut delil bulunmadığını savundu. İddiaları "alçak bir iftira" ve "mesnetsiz" olarak nitelendiren Yolcu, devlet ciddiyetini ve şahsi onurunu hedef alan bu girişime karşı tüm hukuki haklarını kullanacağını ifade etti.

Ramazan ayına da atıfta bulunan Yolcu, kendisine yönelik suçlamaların kul hakkına girdiğini belirtti ve kamuoyunu, kaynağı açık olmayan bilgilere itibar etmemeye çağırdı.

Açıklamasının sonunda Nûr Sûresi'nin 11. ayetine yer veren Yolcu, kendisine yönelik ithamları ortaya atanlara hakkını helal etmediğini dile getirdi.