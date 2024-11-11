Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

Kalaycıoğlu CHP'li vekile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimaline karşılık CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sordu. Ali Mahir Başarır, bu konuda CHP yönetimi olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Ekrem beyden kolay kolay vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEYİZ"

CHP'li Ali Mahir Başarır açıklamalarına şöyle devam etti: Öncelikle istinaf o cesareti gösterir mi bilemiyorum, göstermemesi en büyük muradım ve onlara önerim yapmayın bu kötülüğü bu ülkeye ama Yargıtay'dan bu karar mutlaka dönecektir. Ekrem beye bu cezayı veremeyecekler. O zaman ülkeye başka noktaya gider, olmaz. Kendisine bu yapıldı. Ne oldu? bir ay siyasi yasaklı kaldı ve ondan sonra siyasete döndü ve ülkeyi yönetti. Kendisine yapılan bu kötülüğü başkasına yapmayacaktır diye düşünüyorum, yapmamalı diye düşünüyorum. Çok üst düzey tepkiler olur. Büyük olaylar olur. Biz bunu kabullenemeyiz. Bizim için cinnet meselesi. 86 milyon için de böyle olmalı çünkü hukuki bir karar olmaz sipariş bir karar olur. Sipariş bir kararla Türkiye'nin bu kadar sevilen ve Cumhurbaşkanlığı adaylarından bir kişiye yasak koymak kabulleneceğimiz birşey değil. Yani bunlar kabullenmedi "Ekrem bey olmadı o olsun" demeyiz. bunu herkes bilsin. Yani Ekrem beyden kolay kolay vazgeçmeyiz. Bunu bilsin yani Tayyip bey. Bizim için çok kıymetli. Benim için zaten çok kıymetli birisi, değerli birisi. Ekrem İmamoğlu bizim için, parti için bir değer. Bunu hep söylüyorum. Akıllarından bile geçirmesinler.