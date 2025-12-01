Ali Kerimli Gözaltına Alındı

Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli, devlet yapısını zorla ele geçirme suçundan gözaltına alındı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP) Genel Başkanı Ali Kerimli'yi gözaltına aldı. Kerimli'nin, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun devletin anayasal yapısını zorla ele geçirme ve zorla değiştirme amaçlı eylemler uyarınca yargılandığı kaydedildi. Ali Kerimli hakkındaki soruşturmanın, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin eski başkanı Ramiz Mehdiyev'e yönelik ceza davasıyla bağlantılı olarak yürütüldüğü, 29 Kasım'da ise Kerimli'nin evinde arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Ali Kerimli Kimdir

Uzun yıllardır Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin (AXCP) genel başkanlığını yürüten bir dönem Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekili olarak da görev yapmıştır. - BAKÜ