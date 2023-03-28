Ali İhsan Yavuz'dan bomba iddia: Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir

Seçim gündemini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekili listelerinin açıklanacağı tarihe dikkat çekerek "O tarihe kadar Millet İttifakı'nda fırtınalar kopabilir" dedi.

Katıldığı canlı yayında seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefet cephesiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"9 NİSAN'A KADAR FIRTINALAR KOPABİLİR"

6'lı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabileceğini ifade eden Yavuz, "Millet İttifakı'nda milletvekili, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlıkları vardı. Listelerin verileceği 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

ANKET ÇALIŞMALARI

Son anket rakamlarına ilişkin de bilgi veren Yavuz, "Son ankete göre cumhurbaşkanımız yüzde 53 gibi bir oyla seçiliyor. Partimizin oy oranı ise yüzde 41. Ben bunun artış eğiliminde olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Öte yandan "Cumhur İttifakı daha da genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz, "Kapılar tamamen kapalı diyemeyiz, 9 Nisan'a kadar Türkiye'de çok şey olabilir" ifadesini kullandı.