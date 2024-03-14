Ali Babacan: Sandıktan çıkacak sonuç milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olmalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sandıktan çıkacak sonucun, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerekiyor." dedi.

İzmir programı kapsamında seçim otobüsüyle ilçe turları yapan Babacan, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, partisinin belediye başkanı adaylarını tanıttı.

Babacan, buradaki konuşmasında, kentte 30 ilçenin tamamında aday çıkardıklarını, partilerinin İzmir'de güçlü bir şekilde teşkilatlandığını söyledi. Babacan, "Düzgün, ahlaki kurallara uygun bir belediyecilik ortaya koyduk. Belediye mevzuatı çok esnek ve her türlü yolsuzluğu kitabına uydurmak mümkün. Bunun için etik çerçeve koyarak temiz belediyecilik esasını Türkiye'ye bir iddia olarak ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin iktidarı uyarmak için önemli bir fırsat olduğunu savunan Babacan, "Sandık başına giderken unutmayın ki bu seçim sadece belediye başkanı seçmekten ibaret değil. Sandıktan çıkacak sonucun, milletimizin hükümete gösterdiği bir sarı kart olması gerekiyor. İktidarı değiştireceğimiz seçimde ise kırmızı kartı göstereceğiz ve Türkiye'de iktidar değişecek." diye konuştu.

Aday tespit ederken çok titiz bir çalışma yaptıklarını, İzmir'de adaylarının 9'unun kadın olduğunu dile getiren Babacan, " İzmir'de bir rekor sanırım. Büyükşehir adayımız ve 8 ilçe belediye adayımız kadın." dedi.

Babacan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serap Karaosmanoğlu ile bazı ilçe adaylarını tanıttığı toplantıya, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen de katıldı.