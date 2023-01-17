Ali Babacan'ın SİHA'lar hakkındaki sözlerine Bahçeli'den çok sert yanıt: Küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA üreten Baykar'a yönelik "Devletin bütün imkanları bu şirkete aktarılıyor" sözleri büyük tepki çekmişti. Babacan bu açıklamalarının da ilerisine giderek "Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" dedi. MHP lideri Bahçeli de SİHA'lar için, "Kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir." diyerek Babacan'a tepki gösterdi.

Siyasette son günlerde Ali Babacan'ın Baykar şirketine ve onların ürettikleri S/İHA'lara karşı söylediği sözler tartışılıyor. Babacan geçtiğimiz günlerde, "Devletin bütün imkanları bu şirkete aktarılıyor" sözleri tepkilere neden olmuştu. Dün bir canlı yayına katılan DEVA lideri, geri adım atmadı. Babacan, "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" dedi.

"EMPERYALİZME RUHLARINI SATAN İLKESİZLER"

Devlet Bahçeli Babacan'ın sözlerine karşılık, "Fırtına Obüs'lerinden rahatsızlık duyan bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, Kızılelma'dan, Tayfun füzelerinden ve silah sanayi ürünlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir" dedi.

BAHÇELİ SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ ŞİRKETLERE DİKKAT ÇEKTİ

"Altay Tankı'nın yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet edemez" diyen Bahçeli, "Kızılelma'dan, Atak helikopterlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satmıştır, kimler gocunuyorsa onlar iradelerini devretmiştir. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2 bini geçmiştir." açıklamalarında bulundu.

"İHANET KAMPANYASININ AZILI MENSUBU"

Bahçeli sözlerinin devamında, "Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir. Türk ordusuna iftira atan, sicili bozuk Tabipler Birliği Başkanı'na destek mesajları veren Babacan'ın ihanet kampanyasının azılı bir mensubu olduğu ayan beyan ortadadır." ifadelerini kullandı.