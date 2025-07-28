Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı

Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
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Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde artan orman yangınlarından dolayı TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısı yaptı. Babacan, TBMM'de orman yangınlarının sebepleri, alınması gereken önlemlerle ilgili de bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,orman yangınları için TBMM'nin olağanüstü toplanması çağrısı yaparken; bir araştırma komisyonu kurulmasını da önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Van'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de son haftalarda çıkan orman yangınlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Özellikle son 2 ayda orman yangınlarının çok sıklaştığı ve yoğunlaştığı günlerden geçiyoruz" diyen Babacan, "Ciğerlerimiz yanıyor. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden orman şehitlerimiz var. Yangın, söndürme müdahalesinde çalışırken hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımız var. Onların hepsine ben buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YANGINLARIN NEDENİNE İLİŞKİN KAFA KARIŞIKLIĞI VAR"

Babacan şunları söyledi: "Gerçekten ülkemiz için orman yangınları denilince ilk akla gelen iklim değişikliği küresel ısınma. Fakat bunun dışında kazayla, istem dışı, ama ihmal ile ortaya çıkan bunlardan söz etmek gerekiyor. Şu anda bu süreç tamamen iktidarın kontrolünde. Yangınla ilgili sürecin çok şeffaf işlemediği için bu yangınların sebebiyle alakalı ülkemizde ciddi bir belirsizlik, bir kafa karışıklığı var. Ancak yangın çıktıktan sonra sebebi neydi diyoruz? Bu konularda da bilinmeyen çok şey var. Sadece iktidarın yönetimiyle ve sadece iktidarın kendi iş denetimine mekanizmalarıyla demokrasiyi biz uygun görmüyoruz.

TBMM'YE OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ÇAĞRISI

Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden birisi yasamadır. Ama bir başka önemli görevi denetim. Çünkü demokrasilerin olduğu her ülkede meclislerin çok önemli bir denetim fonksiyonu vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu denetim fonksiyonunu yerine getirmek ve bu orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmak üzere, göreve çağırıyoruz.

Yani meclisin mutlaka olağanüstü bir toplantı yapması gerekir ve orman yangınlarıyla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması gerekir. Bu komisyon da hazırlık safhasıyla, tedbir safhasıyla, yangınların çıkış şeklinin araştırılması safhasıyla Türkiye'de, yangınları nasıl önleriz, önlemler, tedbirler üretmek amacıyla çalışmasına da büyük fayda görüyoruz."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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