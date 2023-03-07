Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş yorumu: Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağının duyurulmasıyla ilgili "Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu. Biz şampiyon olacak takımız. Ligdeki diğer takımda 1 tane oyuncu var. Son 5 yıllık performansı var, berbat bir performans" dedi.

Millet İttifakı'nın son 3 günde yaşanan sürpriz gelişmeler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"LİGDEKİ DİĞER TAKIMDA 1 TANE OYUNCU VAR"

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerde Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağının duyurulmasıyla ilgili konuşan Babacan, "Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu. Biz şampiyon olacak takımız. Ligdeki diğer takımda 1 tane oyuncu var. Son 5 yıllık performansı var, berbat bir performans" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN İÇİNE SİNEN BİR ÇÖZÜM OLDU"

İYİ Parti'nin masaya dönmesi için yürütülen görüşmeleri de anlatan Babacan, "Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık, gece 2.30'a kadar. Ertesi gün toplantıya kadar da devam etti. Sonuçta uzlaşıyla bitirdik. Bu çok kıymetli bir şey.Sanırım herkesin içine sinen ve iyi bir çözüm oldu bu. Vatandaşlarımızın gönlünden geçen, 'O mu olsun bu mu olsun' dediği hepimiz buradayız" dedi.

"ARTIK ONLAR DA TAKIM OYUNCUSU"

"Cumhurbaşkanı yardımcısı görevlendirmek, cumhurbaşkanının Anayasal hakkıdır, uygun bir zamanda yapılır" diyen Babacan, "CHP, Ankara ve İstanbul gibi önemli iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez diye düşünüyorum. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i de takıma kattık güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Artık onlar da takım oyuncusu" diye konuştu.