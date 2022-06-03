Ali Babacan'dan HDP ve cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması - Haberler

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Ali Babacan'dan HDP ve cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ali Babacan'dan HDP ve cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile diyalogları olduğunu belirterek 6'lı masaya ilişkin ise "Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP ile diyalogları olduğunu belirterek 6'lı masaya ilişkin ise "Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu'ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlardan Babacan'a HDP sorusu

Bir vatandaşın "6'lı masada HDP'nin olup olmadığını merak ediyorum" şeklindeki sorusuna Babacan, "O masada HDP'yi görüyor musunuz?" şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, "Altta var, üstte var diyorlar" demesine ise, Babacan, "Yalan söylüyorlar" dedi. Babacan, "HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok" ifadelerini kullandı.

"6'lı masada uzlaşma olmazsa adayım"

Babacan, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, "Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6'lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi'nin adayı Ali Babacan'dır" diye konuştu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Politika

Halkların Demokratik Partisi Deva Partisi Ali Babacan Politika Haberler

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