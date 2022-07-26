Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" çıkışına yanıt: 2018'den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT ortak yayınında AK Parti'den ayrıldıktan sonra kendi partilerini kuran ve 6'lı masa içerisinde yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında dikkat çeken bir çıkışta bulundu. 2002–2015 yılları arasında Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Babacan ile geçmişte Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan Ahmet Davutoğlu hakkında Erdoğan, "Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"ONLAR O MAKAMLARA LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER"

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır" ifadelerine yer verdi" ifadelerine yer verdi.

"SİZ DE BEN DE O MAKAMLARA GÖKTEN İNMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Babacan, "Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018'den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada" dedi.

Babacan, konuyla ilgili olarak 5 Aralık 2021'de yaptığı bir konuşmanın videosunu da paylaşımına ekledi.