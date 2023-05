Alfatlı'dan TEMAD'a ziyaret

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Bölge 1 Sıra Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) ziyaret etti.

Sivil toplum kuruluşları, düşünce ve strateji kulüpleri, akademik odaların toplantılarına katılan Alfatlı, Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşları Şinasi Doğaç'ın başkanı olduğu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni de (TEMAD) ziyaret etti. Ziyarete BBP Milletvekili adayları Şaban Demir, Nail Artuç, Hasan Uslu, İl Başkanı Haldun Filizli, İl Başkan Yardımcıları İbrahim Arı ve Ömer Faruk Alfatlı, Yıldırım İlçe Başkanı Eyüp Eken, Nilüfer ilçe başkanı Aydın Çakır ve partililer de katıldı. Alfatlı, "Sizler mesleğe başlarken hem dünya hem de ahiret hayatımızda her Müslüman Türk evladının vatanını, bayrağını ve ülkesini korumak için seve seve şehitlik makamını peşinen kabul ederek mesleğe başlıyorsunuz. Bu şerefli ve kutsal mesleği yapan her fert bizim için, bu dünya hayatında hem maddi hem de manevi olarak her türlü imkanı hak etmektedir. Vatan için, bayrak için, büyük Türk milletinin değerleri için bugünü kadar şehit olanlara rabbimden rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Binlerce yıllık bir kurumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu şerefli mensupları ile beraber olmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum" dedi.

Alfatlı,Başta terörle mücadele eden tüm emniyet güçlerine ve özelde dernek mensubu astsubay kardeşlerimizin, TBMM de son dönemde meclise gelen haklı taleplerinin de takipçisi olacağız inşallah" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisinin sonraki adresi Nilüfer ilçesi Beşevler esnafı ve vatandaşlar oldu. Alfatlı ve milletvekili adayları vatandaşın ve esnafın istek ve taleplerini dinledi. - BURSA