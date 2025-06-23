Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine

Alanya'nın yeni kaymakamı Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine
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Antalya'nın Alanya ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Şakir Öner Öztürk'ün ilk ziyareti şehit ailesine oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sivas Vali Yardımcılığı görevinden Alanya Kaymakamlığına atanan Şakir Öner Öztürk, ilk ziyaretini 2018 yılında Hakkari'de şehit düşen Topçu Er Yusuf Önder'in ailesine yaparak gerçekleştirdi. Şehit ailesinin Alanya'da bulunan evinde ziyaret gerçekleştiren Öztürk, Şehit Yusuf Önder'in ailesiyle bir süre sohbet ettikten sonra konuttan ayrıldı.

Göreve bugün itibariyle başlayan Alanya Kaymakamı Öztürk'e ziyarette; Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Teğmen Mert Evci eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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