Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman Kütahya Vali Yardımcılığına atandı
Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kütahya Vali Yardımcılığı görevine başlamak üzere ilçeden ayrıldı. Vedalaşma törenine birçok kurum amiri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gürpınar ilçesinden atanan yeni kaymakamın ise 05 Eylül'de görevine başlayacağı belirtildi.
Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman bugün ilçeden ayrıldı.
Kaymakamlık binası önünde yapılan vedalaşma törenine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, kurum amirleri, kurum çalışanları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinden Alaçam Kaymakamlığına atanan Fatih Kayabaşı'nın ise 05 Eylül'de Alaçam'daki görevine başlayacağı öğrenildi.