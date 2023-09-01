Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman Kütahya Vali Yardımcılığına atandı

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kütahya Vali Yardımcılığı görevine başlamak üzere ilçeden ayrıldı. Vedalaşma törenine birçok kurum amiri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gürpınar ilçesinden atanan yeni kaymakamın ise 05 Eylül'de görevine başlayacağı belirtildi.