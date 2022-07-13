Akşener'den orman yangını tepkisi: Zamanlarını yangın sonrası şovlara ayırıyorlar

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, Mesudiye Mahallesi'ndeki bazı yerleşimlere kadar ulaştı. İzmir Çeşme'de de makilik alanda çıkan yangın otoyola kadar yayıldı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Muğla Datça'daki yangın öğle saatlerinde Kocadağ sırtlarında başladı. İlk müdahale 14 dakikada yapıldı.

DATÇA'DA BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

10 uçak, 16 helikopterle sarp arazideki yangına havadan müdahale edildi. 107 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle yaklaşık 600 personel de yerleşim bölgelerine ilerleyen alevleri durdurmaya çalıştı. Aydın, Denizli ve Manisa'dan takviye ekipler Datça'ya gönderildi. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İZMİR-ÇEŞME YOLU ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Datça'da alevlerle mücadele sürerken, İzmir Çeşme'den de yangın ihbarı geldi. Makilik alanda çıkan yangın, rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara ve İzmir- Çeşme otoyolunun kıyısına kadar ulaştı. Otoyol, Uzunkuyu Mahallesi mevkiinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yangının ormana ve rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanlara sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

"ORMANLARIMIZIN KÜLE DÖNÜŞÜNÜ İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Meral Akşener, bugün Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Akşener'in paylaşımı şöyle: "Datça ve Çeşme'de yaşanan yangınları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Yangın sonrası şovlara ayrılan zaman, yangın öncesinde alınması gereken önlemlere ayrılmadığı için canlarımızın çığlıklarını duymaya, ormanlarımızın küle dönüşünü izlemeye devam ediyoruz. Çok yazık."

ANKA / Politika