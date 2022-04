Polemik büyüyor! Soylu, bu kez "Bir kez olsun aramadı" sitemiyle Akşener'e yüklendi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polis teşkilatı nedeniyle karşı karşıya geldiği polemik devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener, geçtiğimiz gün grup toplantısında, "Polis kardeşlerimiz gösterdikleri bu fedakarlık karşısında neyle karşılaşıyorlar? Her gün daha da artan çalışma koşullarıyla, siyasi baskılarla ve mobbingle karşılaşıyorlar. Kendilerini sürekli ezmeye çalışan kirli düzenle karşılaşıyorlar. Canımızı yakan intihar vakaları her geçen gün daha da artıyor. AK Parti'nin nefes alan her canlısına verilen koruma polis memurlarının çektiği eziyeti size anlatamam" ifadelerini kullandı.

SOYLU "ZAFİYET HANIM" DİYEREK YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener'in bu sözlerine yanıt verdi. Akşener'e "Zafiyet Hanım" diyerek seslenen Soylu, "Türkiye'nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini "müstakbel başbakan" atayan Zafiyet Hanım da katılmış. Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu, başaramayacaksın Zafiyet Hanım" dedi.

İYİ PARTİ'DEN SERT CEVAP: KIYAFETSİZLİK

Konuyla ilgili İYİ Parti cephesinden de sert bir açıklama geldi. İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, "Kifayetsizliğin ve seviyesizliğin' hiçbir idareciye bir şey katmayacağını ve yakışmayacağını hatırlatarak ilan etmek isteriz ki; İYİ Parti, Emniyet Teşkilatımızın sorunlarını dile getirmeye, bu sorunlara çözümler önermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"BENİ ŞEHİT TAZİYESİ İÇİN BİR KERE BİLE ARAMADI"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Soylu cephesinden bir değerlendirme daha geldi. Sosyal medya hesabından kendi konuşmasını paylaşan Soylu, "Bugün birileri konuşuyor. 6 ay İçişleri Bakanlığı yapmış birisi konuşuyor. Beş buçuk yılda şehit taziyesi için aramamış ancak şehitlerimizin istismarını iyi yapan biri konuşuyor" sözlerine yer verdi.

