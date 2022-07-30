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Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok

Akşener: Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti ve partililerle buluşmak için Bandırma'ya geldi. Akşener, Hacı Keşfettin Caddesi'nde kendisini bekleyenlere seslendi. Akşener, "Esnaf ziyaretlerimde 92 puan alıp atanamayan gençleri gördüm. Onlar adına ağlayan anneler gördüm bu dükkanların içinde. Gebe ineğini gözyaşları içinde kesime gönderen besiciler gördüm. Tarlasına nisan ayında ektiklerine atması gereken gübreyi atamadığı için kara kara düşünüp, gözünden yaş akıtan çiftçi gördüm. Süt üreticisinin süt ineklerini sürekli zarar ettiği için kesime gönderdiğini gördüm. Akşama ne pişireceğini kara kara düşünen anneler gördüm. Bu ülkede harami bir düzen var. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta bu harami düzeni inşallah yıkacağız" diye konuştu.

Mevcut düzeni düzeltmenin kolay olduğunu belirten Akşener, "Çaldırtmayıp, çalmayacaksınız. İsraf etmeyeceksiniz. Kaynakları verimli kullanacaksınız. Türkiye'nin imkanları büyük. Bu ülkenin harika insanları var, muhteşem gençleri var. O gençlerin önünü umudu koyacaksınız. İstihdamı yaratacaksınız. Bunlar yapılırsa Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Birlikte el ele verip bu karanlık düzeni değiştireceğiz ve seçmenin velinimet olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Türkiye Politika Haberler

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