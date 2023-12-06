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Akşener, Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? Kürsüde okuduğu şiir salonu ayağa kaldırdı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Nihat Atsız'ın bir şiirini okuyarak tüm dikkatleri üzerine çekti. "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini üstüne basa basa okuyan Akşener'in "Korkak yavaş" ifadesini kullanmasıyla salonda alkış tufanı koptu. Akşener'in kürsüde okuduğu şiirle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı iddia edildi.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak teklifine olumsuz yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında okuduğu şiirle dikkatleri üzerine çekti. Nihal Atsız'ın "Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür" dizelerini okuyan Akşener'in "Korkak yavaş" ifadesini üstüne basa basa okuması salonda alkış tufanı koparttı. Akşener'in bu şiirle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Mansur Yavaş Nihal Atsız İYİ Parti 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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