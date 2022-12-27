Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından aralarında kriz yaşandığı iddia edilen Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadan ayrılırken, zirvede Altılı Masa'nın yol haritası, cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti'nin TBMM'ye getirdiği başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun (İBB) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında iplerin gerildiği iddiaları kamuoyuna yansıdı. İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı gün Kılıçdaroğlu Almanya'da temaslarda bulunurken, Saraçhane'deki akşam mitingine İBB Başkanı'yla Meral Akşener'in katılması iddiaları alevlendirdi.

SARAÇHANE MİTİNGİNDEN SONRA İLK BULUŞMA

Kriz iddiaları gündemdeki yerini korurken, iki lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Saraçhane mitinginden sonra ilk kez buluşan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi 19.45'te başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirirken, görüşme 2 saatten fazla sürdü. Liderler, toplantının ardından açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

YOL HARİTASI ELE ALINDI

Ahlatlıbel Zirvesi'nde hangi konuların görüşüldüğü merak konusu oldu. Altılı Masa'nın yol haritasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, 5 Ocak'ta yapılacak Altılı Masa toplantısını da görüştü.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUŞULDU

6 siyasi partinin karar vereceği cumhurbaşkanı adayı için zamanlama konusunun da ele alındığı zirvede, "Altılı Masa dağılır mı, liderler arasında gerginlik mi var?" söylemlerini sonlandırma konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

CHP TEKLİFE KAPILARI KAPATTI, İYİ PARTİ DEĞİŞİKLİK BEKLİYOR

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmede ele aldığı konular arasında, AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği de oldu. CHP, iktidarın teklifine bir kez daha kapıları kapatırken, teklifte değişikliğe gidilip aykırı kıyafetlerin önünü açacak ve toplumun bir kesimini korumasız bırakacak düzenlemenin düzenlenmesi halinde, destek verebileceği belirtildi.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA YENİ TEKLİF HAZIRLANABİLİR

Kulis bilgisine göre, Altılı Masa'nın başörtüsü kapsamında yeni bir teklif hazırlayarak, TBMM'ye götürebileceği ifade edildi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmaların, asıl sorun olan ekonomik krizi gölgelediği, bu durumun iktidarın işine yaradığı görüşünde birleşti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI, DAVUTOĞLU'NUN BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK

Öte yandan Altılı Masa, bir sonraki toplantısını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023 Perşembe günü gerçekleştirecek. 6 genel başkan, YSK'nın seçim takvimini ilan etmesinin ardından cumhurbaşkanı adayını duyuracak.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Akşener'in Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'ye gitmesine ilişkin, "Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı." ifadelerini kullanmıştı.

"İZİN ALMAK İÇİN ARAMADIM, YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, "İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım." diye konuşmuştu.

"FARZI MAHAL'İ BURADA KONUŞAMAM GELSİN GÖRELİM"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Akşener, "Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır. Buna farzı mahal denir. 'Farzı mahal'i burada konuşamam gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak."demişti.