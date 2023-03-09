Akşener'in yardımcısından Selahattin Demirtaş'ın mektubuna yanıt: Bizim kesin olan çizgilerimiz var

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e yazdığı mektup gündeme bomba gibi düştü. Demirtaş'ın mektubu sorulan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği "Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya asla getiremez" sözlerine kaleme aldığı bir mektupla yanıt verdi ve 4 soru yönelterek "Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP'nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: DEMOKRATİKLEŞMEYE DAİR TALEPLERİ TAVİZ OLARAK MI GÖRÜYORSUNUZ?

Demirtaş, "Açık açık sormam gerekiyor" sözleriyle özetle şu soruları yöneltti; "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için 'istemem' demediğinizi de hatırlatırım. Arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında, barış içinde, konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı?"

Meral Akşener ve yardımcısı Bahadır Erdem.

AKŞENER'İN YARDIMCISI: DEMİRTAŞ'IN MEKTUBU HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Halk TV'deki "Sözüm var" programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Erdem, "Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir method yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" dedi.

"KESİN OLAN ÇİZGİLERİMİZ VAR"

"Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var" diyen Erdem, "Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum.85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz" diye konuştu.

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