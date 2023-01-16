Adaylık ilanı mı?İBB Başkanı İmamoğlu'na Akşener'in astırdığı afişler soruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlattığı seçim kampanyasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer vermesi "Adayımız İmamoğlu" söylentilerini de beraberinde getirdi. Bu hamle sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hem videoyu izledim hem afişe baktım. Çok da onurlandım, gururlandım, teşekkür ediyorum. Bana güç katmıştır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" ismiyle başlattığı adalet vurgulu kampanyada Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. İstanbul'daki bilboardlarda Meral Akşener'in İmamoğlu'yla birlikte Saraçhane'deki mitingde olduğu fotoğraflar kullanıldı. Akşener, söz konusu kampanyaya ilişkin videoyu sosyal medyadan paylaştı.

"SAYIN AKŞENER'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İYİ Parti cephesinden gelen bu hamle "Akşener'in adayı İmamoğlu" söylentilerini de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İmamoğlu cephesinden de bir açıklama geldi. İmamoğlu, "Bu konu bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Dün dışarı çıkmadan, ruh halimle beraber dingin kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Her şeyden önce, Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Başka kavramlar da var adalet kampanyasının içinde. İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı bir mesaj yayınlamış oldu" ifadelerine yer verdi.

"ONURLANDIM, GURURLANDIM"

Açıklamasının devamında Akşener'in bu hamlesinin kendisine güç verdini ifade eden İmamoğlu, "Hem videoyu izledim hem afişe baktım. Çok da onurlandım, gururlandım, teşekkür ediyorum. Kötülüğe uğrayan insanlar, yalnız kalmadığını hissettiğinde, güç almak istediğinde desteklere ihtiyaç duyar. O ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir. Bu bakımdan bana güç katmıştır" şeklinde konuştu.

SARAÇHANE'DE SÜRPRİZ ZİYARET

Öte yandan aralarında eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın gibi eski meclis başkanları, genel başkanlar, bakanlar, belediye başkanları, milletvekillerinin yer aldığı 100'e yakın isim İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret etti. Bu ziyaret İmamoğlu'nun adaylık söylentilerini daha da güçlendirdi.