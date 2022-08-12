Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" çıkışı ne anlama geliyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" dedi. Akşener'in bu sözleri gerçek sanıldı ancak işin aslı öyle çıkmadı. İYİ Parti tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Akşener'in 1995 yılında yaşanan bir olaya atıfta bulunduğu belirtildi.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Nevşehir ziyareti sırasında ortaya çıkan bir diyalog kafa karışıklığına neden oldu. Akşener, esnaf ziyareti sırasında cumhurbaşkanı adaylığı için "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" ifadelerini kullandı. Birçok haber sitesi de Akşener'in bu sözlerini "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" başlığıyla haberleştirdi. Ancak çok geçmeden konuyla ilgili İyi Parti'den bir açıklama geldi.

1995 YILINA ATIFTA BULUNMUŞ

Açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 1995 yılında belediye başkan adayı olduğu döneme atıfta bulunduğu ve o dönem geçen bir diyaloğu, esnafla paylaştığı belirtildi.

"ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME"

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bugün Nevşehir İl Merkezi'ndeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye'de 'geçmişte yaşanan bir polemiğe' gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

"1995 YILINDAKİ POLEMİK BİLİNMİYOR"

Bir Haber Ajansı'na çalışan yerel muhabir, 1995 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Sayın Genel Başkanımızın 'Kadından imam olmayacağı için aday değilim' dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajansın haberi geri çektiğini dikkatinize sunarak, yapılacak haberlerde bir yanlışa mahal verilmemesi için, diyaloğun görüntüsünü paylaşıyor, iyi çalışmalar diliyoruz."