Akşener'in gönlündeki aday Mansur Yavaş mı? Kameralar önünde öve öve bitiremedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Mansur Yavaş aday olmalı" çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDEN SONRA ORTAK AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Mansur Yavaş ve Meral Akşener ortak basın açıklaması düzenledi. Yavaş, açıklamasında Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına yanıt vererek, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Basın toplantısında İYİ Parti lideri Akşener'in Yavaş'a yönelik övgü dolu sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. Kameralar önünde Yavaş'a teşekkür eden Akşener, "Bizleri Mayıs ayı başındaki toplantılarına davet etti. Elbette ki toplantıya icabet edeceğiz. Başarılı çalışmalarıyla Türkiye'de sosyal belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Gerek pandemide gerekse şimdi yaşanan ekonomik sıkıntıda zordaki ve yoksul insanların yanında durarak çok önemli bir görev icra ediyor. Toplantıda da bu çalışmaları anlatacak, kendisine nezaketi için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ADAYLIK İÇİN YAVAŞ'I MI İSTİYOR?

Akşener'in Yavaş hakkındaki övgü dolu sözleri "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yavaş'ı mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi.