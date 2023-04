Akşener'i etiketleyerek paylaşım yapan Bakan Varank'tan dikkat çeken 'kavga' yorumu: Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?

İyi Parti Ankara'nın düzenlediği milletvekili ön seçimlerinde tekme tokatlar havada uçuştu. Mükerrer oy tartışmasında İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın ekibiyle İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibi kavgaya tutuştu. Kavga polis müdahalesiyle sona ererken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PAPATYA ÇAYINIZ MI BİTİ?"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Varank, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Papatya çayı için" önerisini hatırlattı. Akşener'i etiketleyen Varank, "Ne oldu, papatya çayınız mı bitti?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" ifadelerini kullanmıştı. Meral Akşener ise, Erdoğan'a, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" yanıtını vermişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı "papatya çayı" önerisine, "rezene çayı" tavsiyesiyle karşılık verdi.