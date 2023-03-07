Akşener'e canlı yayında yüzünün asık olduğu anlar soruldu: Tuhaf bir ışık gelmiş

6'lı Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "O fotoğrafı ben de inceledim. Tuhaf bir ışık gelmiş. Ben aslında mutsuz ya da tepkili değildim. Eşim ve oğlum dahil kimse bana zorla bir şey yaptıramaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı sırada yüz ifadesinden asık olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu iddialara açıklık getirdi.

"TUHAF BİR IŞIK GELMİŞ"

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in yaptığı konuşma ve Kemal Bey'in esnasıda yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?" dedi.

"HİÇ KİMSE ZORLA BİR ŞEY YAPTIRAMAZ"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular.

"DOĞRU BULMADIĞIMIZ BİR KARARIN ALTINA NİYE ATALIM"

İstanbul'dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum. Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı. İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz."