Akşener'den "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse ne dersiniz?" sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse ne dersiniz?" sorusunu da yanıtladı. Soruya net bir yanıt vermeyen Akşener, "Farz-ı mahal denir buna. Gelsin konuşalım. Gelmeden konuşmak mümkün olmaz. Her şeyi partimizle konuştuğumuz için ona göre bir bakış açısı olacak" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kendisi hakkındaki Cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına ilişkin de konuşan Akşener, "Ben daha önce de bunu dile getirdim. Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ediyorum. Ben Başbakanlığa adayım" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA NE DERSİNİZ?"

Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masaya gelirse ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan Akşener, "Farz-ı mahal denir buna. Gelsin konuşalım. Gelmeden konuşmak mümkün olmaz. Her şeyi partimizle konuştuğumuz için ona göre bir bakış açısı olacak" ifadelerini kullandı.