Akşener'den Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına tepki: Karar siyasi - Haberler

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Akşener'den Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına tepki: Karar siyasi

Haberler.com - Mesut Şahin - Politika
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Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Sözleşmeden çekilmeyi hukuka uygun bulan Danıştay kararına 6'lı masadan ilk tepki İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Kararı siyasi bulan Akşener, iktidara geldiklerinde yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olacaklarını söyledi.

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetmesine 6'lı masadan ilk tepki İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

AKŞENER, KARARI SİYASİ BULDU

Danıştay'ın sözleşmeden çekilmeyi hukuka uygun bulmasını eleştiren Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararın siyasi olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YAŞATACAK"

İktidara geldiklerinde İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dahil olacaklarını belirten Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" dedi.

Akşener'den Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına tepki: Karar siyasi

DANIŞTAY HUKUKA UYGUN BULDU

İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi uyarınca taraflardan herhangi biri bu sözleşmeyi feshedebilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu maddeyi uyguladı. 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Bu kararın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar tarafından Danıştay'a iptal istemiyle dava açıldı. İptal istemini reddeden Danıştay, sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

İstanbul Sözleşmesi Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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