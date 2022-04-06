Akşener'den çizik yiyen Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den ayrılacak mı? Tartışmalara noktayı koydu

Geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olan Ağıralioğlu'na yeni divanda görev vermedi.

"GÖREVLER VERİLİR, DEĞİŞTİRİLİR, ALINIR"

Akşener'in bu hamlesi siyaset arenasında büyük ses getirdi. Bu hamle sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında partisinden istifa edeceği söylentileri ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince 'İyi' demek, alınınca 'Kötü' demek mizacı zayıf insanların işidir. Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi, mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"PARTİM ADINA MÜCADELE EDECEĞİM"

Açıklamasının devamında konuyla ilgili Akşener ile görüşeceğini belirten Ağıralioğlu, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım" şeklinde konuştu.