Akşener: Bu ülkeyi yönetebileceğimizi belediye başkanlarıyla ispat edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya Belediye Başkanlığı için Ahmet Tekdemir'in adaylığını açıklayarak, "Biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi, milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız. Onun için biz bu yola beraber çıktık. Ben size inanıyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya Belediye Başkanlığı için Ahmet Tekdemir'in adaylığını açıklayarak, "Biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi, milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız. Onun için biz bu yola beraber çıktık. Ben size inanıyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği programa katılmak üzere Kütahya'ya geldi. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel ve partililer tarafından karşılanan Akşener, il başkanlığı binasını ziyaret etti. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Akşener, partisinin kurduğu üye standını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bir otelin salonunda partililerle bir araya gelen Akşener, yerel seçimler ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Türkiye'nin üçüncü seçeneği olduğunu belirten Akşener, "Yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Parti'yi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk. Eğer belediyelerimize doğru ulaşabilirsek, milletimize gerçekten ulaşabilir, kendimizi anlatabilirsek ben iddia ediyorum. Aday olmuş arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu milletimizin tensipleriyle kazanacaklardır. Hırsızlık yapmadan, yandaş kayırmadan, kendisini zenginleştirmeden, çalmadan, çırpmadan, çaldırmadan, ahlaklı davranarak iyi belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği hayata geçirerek örnek olacak arkadaşlarımızla 2028'de bu ülkeyiz biz yöneteceğiz. İlk defa uzun aradan sonra bu ülkedeki yanlışlıklardan hesap sorulup ve yamukların düzeltildiği bir döneme gireceğiz" dedi.

AKŞENER'DEN 'ENGİN VE DİLAN POLAT' YORUMU

Gençlerin işsizlik sorunu olduğunu belirten Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama soruşturması üzerinden seslenerek şunları söyledi:

"Zengin- fakir arasındaki fark o kadar açıldı ki, o kadar derinleşti ki; bu defa yoksulla zengin arasında hiçbir şey kalmadı. Bizim yaş grubu sabra şükre alışığız. Ama gençler aradaki o korkunç farkı gördükleri süre içerisinde önce bu ülkeye olan bağlılıkları gidecek, sonra bu ülkeyle ilgili hayalleri gidecek, ondan sonra da bu ülkeden gitmek isteyecekler. Onu başaramıyorlarsa bu ülkede öfke dolu gençler olacak. İkinci problemiz sığınmacı istilası. Kütahya'dan basın aracılığıyla Erdoğan'a sesleniyorum. Milletimizin sesi olarak sesleniyorum; Sayın Erdoğan, bu gençleri gör kardeşim. Sen bu ülkenin Cumhurbaşkanısın. Bu aradaki farkı gör, o acayip pahalı arabaları alan babaların çocuklarının ne yaptığını gör. Okul önlerinde neler satılıyor gör. O babaların vergi verip vermediğini gör. O babaların kokain işinde olup olmadığını gör. Kara para aklama eylemlerinin içinde olup olmadığını gör. Dün gecekondudan çıkıp bugün bahis işleriyle kara para aklama işine çocuklarımızı alet ederek Türkiye'yi bozan, Türkiye'yi gerçekten gri listeye aldıran bu anlayışı gör ve ortadan kaldır."

'YERLİKAYA İYİ GİDİYOR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hakkında da 'iyi gidiyor' değerlendirmesi yapan Akşener, "Bir şey daha söyleyeyim Sayın Erdoğan; Sayın Ali Yerlikaya iyi gidiyor, onun ellerini sakın tutma çünkü bu ülke neredeyse Kolombiya'ya döndü, böyle bir şey olmaz. Kızlarımızın içinde bulunduğu şartları bir bilseniz? Büyükşehirlerde hangi tehditler altında olduklarını bir bilseniz, bunlara önlem alın" ifadelerini kullandı.

'SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRECEĞİZ'

Mart ayında yapılacak yerel seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akşener, seçimlere ittifak olmadan gireceklerini yineleyerek, "Biz inşallah İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve iyi belediyeciliğin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz. Ondan biz bu ülkeyi yönetebileceğimizi, milletimize belediye başkanlarımız üzerinden ispatlayacağız. Onun için biz bu yola beraber çıktık. Ben size inanıyorum" diye konuştu.

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASI

Akşener, konuşmasının ardından Kütahya Belediye Başkanlığı için Ahmet Tekdemir'in adaylığını açıkladı. Oteldeki programın ardından Alayunt Mahallesi'ne giden Akşener, buradaki gözleme yapan ev kadınlarıyla sohbet etti. Gazetecilerin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partiden istifa ettiğini hatırlatması üzerine konuşan Akşener, "Partimizden geçen dönemde de epeyce insan istifa etti. Şimdi de Nebi Bey ile başladı. İstifayı bir irade beyanı olarak görürüm. Saygı duyuyorum, bugüne kadar hiçbir istifa etmiş arkadaşımızın hakkında konuşmadım. İster milletvekili ister bir üyemiz olsun. Haklarında beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar, vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla bir süre sonra konuşmalar başlar, o zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibariyle Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Benim nasıl karşıladığım değil, Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Zaman içerisinde göreceğiz. Nebi Bey'in özelliği şu, biz martta büyükşehirlerimizde temayül yoklaması yaptık. Orada çıktı Nebi Bey. Dolayısıyla bizim üyelerimiz tarafından birinci sıradan çıkmış bir arkadaşımız. O nedenle söylenecek bir söz yok. Hayırlısı olsun. Bana sadece istifa edeceğini söyledi. Ben de 'hayırlı olsun' dedim o kadar" diye konuştu.