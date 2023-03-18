Akşener, adaylık krizinin perde arkasını anlattı: İmamoğlu ve Yavaş'a masadan bir arkadaşımız itiraz etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisiyle yeniden 6'lı Masa'ya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener, "İki Belediye Başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirdim ama CHP'yle anlaşarak oldu. Müzakere masası orası, bir arkadaşımız itiraz etti buna hatta bakan olmaları gerektiğine falan gitti iş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da yaşanan Cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tv 100 yayınına katılan Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisine 6'lı Masa'dan bir genel başkanın itiraz ettiğini söyledi.

"BAKAN OLMALARI GEREKTİĞİNE GİTTİ İŞ"

Meral Akşener, "Bir arkadaşımız genel başkanlarımızın milletvekili olarak mecliste gruplarının başında olmasını önerdi. Genel başkanların danışma kurulu olarak olması gerektiğini belirtti. Bizim toplantıda açılan bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Benim durumum örnek gösterildi. Bende 'faydası da oluyor zararı da' dedim. Sonra masaya geldiğimizde 2 başkanımızın 'koşu partneri' olarak ben getirmiş oldum, CHP'yle anlaşarak. Bir arkadaşımız buna itiraz etti, bakan olmaları gerektiğine filan gitti iş. Sonra bu iki arkadaşımızın başkan yardımcıları olarak yer almalarına ve bizlerinde yardımcı olmalarına doğru gidildi." ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE BENİM EVİME GELDİLER"

Akşener, şunları söyledi: "Biz Perşembe günkü toplantıdan sonra benim önerilerimin kabul edilmemesi üzerine 'nefes alma' kararı çıktıktan sonra bir gelişme oldu. 2 belediye başkanımız Kemal Bey'in bilgisi dahilinde benim evime geldiler. Konuşma yaptık, çeşitli seçenekler üzerinden gittik. Ben kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında yöresinde olmayacağımı söyledim. Öznenin benim olduğum hiçbir seçenek geçerli değil dedim. Sonra bu seçenek ortaya çıktı, 2 belediye başkanımızın 'koşu partneri' olarak Kemal Bey'in yanında yol yürümeleri kararı çıktı. Daha etkili ve yetkili diye kavram üzerinden gidildi. Sonuçta bunun masaya getirilmesine dair bir kanaat çıktı."