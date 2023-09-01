Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilçe halkına veda etti

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 yıldır görev yapan Kaymakam Volkan Hülür, Diyarbakır Eğil ilçesine atandı. Hülür, düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, ilçede yapılan hizmetlere değindi ve teşekkürlerini iletti. Programa birçok kurum amiri ve temsilcisi katıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 yıldır görev yapan ve Diyarbakır Eğil ilçesine atanan Kaymakam Volkan Hülür, ilçe halkına veda etti.

Hülür, Akseki Ömer Duruk Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede bütün kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını ve güzel hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan da Hülür ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendisine yeni görev yerinde başarılar diledi.

Ömer Duruk Tesisleri Genel Müdürü Zekai Özkan, Hülür'ün görev süresi içinde esnafın, vatandaşın, gençlerin yanında olduğunu belirtti.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar da Hülür'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Programa, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Akseki Tabur Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Çıngı, muhtarlar, kurum amirleri ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Hülür ve eşi Kübra Hülür, programa katılanlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Program sonunda Kaymakam Hülür'e plaket ve hediyeler verildi.