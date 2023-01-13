Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı, işte Meral Akşener'in sağlık durumu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Akşener'in tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, ''Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Bugün taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız'' ifadelerini kullandı.

BAŞHEKİM YARDIMCISI: BİR PROBLEM SAPTANMAMIŞTIR

Akşener'in durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Berkan Özpolat yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla bugün taburcu edilecektir" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hastane önünde yaptığı konuşmasında, "Üzücü bir haber aldık ve hemen geldik ve İYİ Parti'nin yetkilileri ile görüştüm. Sayın genel başkanın durumunu sorduk ve hekim arkadaşlar bilgi verdiler. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok, dinlenmekte kendisi, umarım bugün taburcu olacak. Dolayısıyla ben İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın genel başkana da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Bizi bekleyen bu gündemden kaçınma şansımız da yok. Doktorlar kendisiyle görüşmemize izin vermiyor ve doğru da olmaz" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, ''Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum'' dedi.