HÜDA PAR'lı Ramanlı, akran zorbalığı için caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, akran zorbalığının ciddi bir problem olduğunu belirterek, çözüm için caydırıcı yaptırımlar ve empatiyi teşvik eden kampanyaların önemine dikkat çekti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, akran zorbalığının ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Zorbalığın güç veya popülerlik göstergesi olarak algılanmasının önüne geçmek için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, empati ve dayanışmayı teşvik eden okul ve medya kampanyaları arttırılmalıdır." dedi.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şiddet ve akran zorbalığının ciddi bir problem olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Çocuklar ve gençler arasında artan şiddet ve akran zorbalığının bireysel olmadığını eğitim, aile ve toplumsal boyutları bulunan çok yönlü sosyal bir sorun olduğunu vurgulayan Ramanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle çözümün de önleyici, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla ele alınması gerekmektedir. Zorbalığın güç veya popülerlik göstergesi olarak algılanmasının önüne geçmek için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı, empati ve dayanışmayı teşvik eden okul ve medya kampanyaları arttırılmalıdır. Aile içi sorunlar, ihmal ve travmaların şiddet davranışıyla ilişkili olduğu dikkate alınarak, yalnızca mağdura değil, faile yönelik olarak da sosyal hizmet, eğitim ve psikolojik destek sistemleri koordineli çalışmalı, hem caydırıcılığı hem de topluma yeniden kazandırmayı gözeten dengeli yaklaşımlar benimsenmelidir. Medya ve dijital içeriklerde şiddetin normalleştirilmesi, özellikle çocuk ve gençlerin davranışlarını olumsuz etkilemektedir."

Şiddeti özendirici içeriklere yaptırım uygulanması gerektiğini kaydeden Ramanlı, "Şiddetin sonuçlarını gösteren ve alternatif çözüm yollarını teşvik eden içeriklerle medya okuryazarlığı eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Suça sürüklenen de suça maruz kalan da bizim çocuklarımızdır. Onlara huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir dünya sunmak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Kaynak: AA
