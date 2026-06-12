Cumhurbaşkanı Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı kabul etti

Ünlü iş insanı ve Premier Lig ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

ERDOĞAN'A FORMA HEDİYE ETTİ

Görüşmede Ilıcalı, İngiliz kulübünün Premier Lig’e yükselme sürecindeki detayları Cumhurbaşkanı’na aktardı ve ''Recep Tayyip Erdoğan'' yazılı 10 numaralı formayı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

''KENDİSİNİN İLGİSİ BENİ ÇOK ONURLANDIRDI''

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig’e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder." ifadelerini kullandı.