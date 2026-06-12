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Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor

Selçuk İnan Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor
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Selçuk İnan yönetimindeki Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan genç stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISI ÇALINDI

Gelecek sezon iddialı bir konumda yer almak isteyen Kocaelispor, 22 yaşındaki Mısırlı savunma oyuncusu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetiminin, 2023 yılında geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna kattığı ancak beklenen sıçramayı gerçekleştiremeyen genç futbolcuyu bu kez kiralık olarak değil, bonservisiyle birlikte elden çıkarmaya sıcak baktığı öğrenildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Omar Fayed, geride bıraktığımız sezonu Portekiz temsilcisi Arouca'da kiralık olarak tamamlamıştı. Portekiz ekibinde istikrarlı bir görüntü çizemeyen Mısırlı stoper, yalnızca 10 karşılaşmada süre alabilmişti.

Ece Güneş
Ece Güneş
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