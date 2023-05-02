AKP'li üyelerin katılmadığı Gülyalı Belediye Meclisi toplantısı yapılamadı

Ordu Gülyalı Belediyesi'nin "2022 yılı bütçe kesin hesabının" görüşüleceği bugünkü Belediye Meclisi toplantısına AKP'li üyeler katılmayınca toplantı yapılamadı. Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe, "Bizim önümüze çıkarılan bu tür engellerle bizi yıldıracaklarını zannediyorlar. Ancak biz yılmadan, yorulmadan Gülyalı'ya hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gülyalı Belediyesi görevinin başında. Kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli de mükemmele dönüştürene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Meclis Üyelerimize önerimiz inşallah telefon saatlerini, alarmlarını kurarlar ve bir dahaki toplantımıza umarım gelirler" diye konuştu.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, toplantı gündemini belirleyerek Belediye Meclisi'ni bugün 08.30'da toplantıya çağırdı. Ancak toplantıya AKP'li Meclis üyelerinden hiçbiri katılmadı. AKP'li üyeler katılmadığı için de toplantı yapılamadı.

"AKP'YE MENSUP OLAN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZİN HİÇBİRİ BUGÜN MECLİS TOPLANTIMIZA GELMEDİ"

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Gülyalı Belediyesi olarak bugün olağan Belediye Meclis toplantımızın birini yapmak üzere toplandık. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'ndan aldığımız yetkiye göre çok açık ve net bir şekilde okuyorum; 'Belediye Meclisi, her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi, belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur.' Biz bütün Belediye Meclis Üyelerimize üç gün önceden Belediye Meclis toplantımızın hem yerini hem saatini burada belirttik. Buradan açık bir şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci Maddesi gereğince Belediye Meclisimiz 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 08.30'da belediyemiz hizmet binası başkanlık makamında yapılacak olan toplantıya ait gündemi aşağıda sunduk. Buna rağmen AKP'ye mensup olan belediye meclis üyelerimizin hiçbiri bugün Meclis toplantımıza gelmedi. Yasa gereği şu anda Meclis toplantımızı yapamıyoruz" diye konuştu.

"GÜLYALI'YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantının gündeminde 2022 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi olduğunu söyleyen Tepe, "Bugün Gülyalı ile ilgili de 2022 bütçe kesin hesabının görüşülmesi gibi önemli bir konunun olduğu bir günde meclis üyelerimizin maalesef sabahtan uyanıp, kalkıp buraya gelmedikleri için Gülyalı'daki yapılacak işlere engel, sekte vurma anlamında ve bütün Gülyalılı hemşehrilerimiz hem bizleri hem Belediye Meclisi Üyeleri'ni Gülyalı'ya hizmet etsinler diye seçti. Ancak sizlerin de takdir ettiği gibi bugün burada bu koltuklar boş. Meclis üyelerimiz gelmediler. Biz her şeye ve herkese rağmen Gülyalı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"ÖNÜMÜZE ÇIKARILAN BU TÜR ENGELLERLE BİZİ YILDIRACAKLARINI ZANNEDİYORLAR"

Tepe, toplantının yasa gereği bir daha yapılacağını belirterek, "Herkes müsterih olsun. Gülyalı Belediyesi görevinin başında. Kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli de mükemmele dönüştürene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Meclis Üyelerimize önerimiz inşallah telefon saatlerini, alarmlarını kurarlar ve bir dahaki toplantımız perşembe günü gerçekleşecek, perşembe günü yine saat 08.30'da belediye hizmet binamızda burada gerçekleştireceğiz. Umarım bu toplantıya gelirler ve Gülyalı'da çözüme katkı sunmaya devam ederler. Çünkü bizim önümüze çıkarılan bu tür engellerle beraber bizi yıldıracaklarını zannediyorlar. Ancak biz yılmadan, yorulmadan Gülyalı'ya hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"GÜLYALI'YA HİZMET ETMEMİZİN ÖNÜNDE HİÇ KİMSE DURAMAYACAK"

Tepe, şunları söyledi:

"Bugün Gülyalı'da herhalde Türkiye'de de bir ilki yaşıyoruz. Belediye Meclis Üyeleri'nin, Belediye Meclis toplantısına gelmediği bir günü yaşıyoruz. Hepsine yasa gereği üç gün önceden hem tebliğ edildi hem belediye meclisimizin Whatsapp grubunda paylaşıldı. Bu da yetmezmiş gibi bütün belediye personelimiz, sekretaryamız, bütün Meclis Üyeleri'ni aradı, toplantının yapılacağı saati biliyorlar. Ancak bugün sırf Gülyalı'da kesin hesap onanmasın diye toplantıya gelmeyerek bizim çalışmalarımızı engellemeye çalışıyorlar. Ama hiçbir şekilde Gülyalı'ya hizmet etmemizin önünde hiç kimse duramayacak. Biz Gülyalı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüze çıkarılan bütün bu engelleri üst üste koyarak da Gülyalı'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bize inanan, güvenen hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum."

"GÜLYALI HALKININ İRADESİNİ YOK SAYAN BU ZİHNİYETİ ÖNCELİKLE GÜLYALI HALKININ VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

Konuya ilişkin yazılı açıklama da yapan Gülyalı Belediye Başkanı Tepe, "CHP'li Meclis Üyeleri'nin katılımlarına rağmen, kalan 6 üye meclis toplantısına katılım sağlamadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için de toplantıyı gerçekleştiremedik. Toplantıya ilişkin tebliğ, yasal süreler içerisinde kendilerine iletilmesine rağmen katılım göstermeyerek Gülyalı halkının iradesini yok sayan bu zihniyeti öncelikle Gülyalı halkının vicdanına havale ediyorum. Yasal yoldan gerekli işlemleri başlatacağımızı da ayrıca belirtmek istiyorum" dedi.