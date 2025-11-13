Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan Cezaevine Teslim Oldu

KONYA'nın Akören İlçe Belediye Başkanı İsmail Arslan, 2021 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası ile ilgili yargılandığı davada 2 yıl ertelettiği kesinleşen hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim oldu. MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, konuylu ilgili yaptığı yazılı açıklamada Arslan'ın 9 Şubat 2026'da tahliye edileceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın tutuklanmasıyla ilgili basın açıklaması yayımladı. İsmail Arslan hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen İl Başkanı Remzi Karaarslan imzalı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından Cumhur İttifakı Konya Akören Belediye Başkanlığını 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar kazanan Belediye Başkanımız İsmail Arslan 14.12.2021 tarihinde Konya Akören karayolunda meydana gelen bir trafik kazasına karışmıştır. Yaşanan elim olayda maalesef 1 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımız da yaralanmıştır. Aynı kazada belediye başkanımız İsmail Arslan da kemik kırığı geçirecek şekilde yaralanmış ve bir müddet Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi görmüştür. Bu kaza nedeniyle belediye başkanımız İsmail Arslan, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/1 Esas sayılı dosyasından yargılanmış ve neticeten taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Söz konusu karar istinaf mahkemesi incelemesinden geçerek 16.10.2023 tarihinde kesinleşmiştir. Kararın kesinleşmesi sonrasında infaz kanunundaki düzenleme uyarınca nakdi teminat karşılığında 1'er yıl olmak üzere cezanın infazı 2 kez ertelenmiştir. Gelinen aşamada belediye başkanımız İsmail Arslan cezanın infazı için yakalama işlemine tabi olmaksızın kendiliğinden 11.11.2025 tarihinde Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmuş ve cezasının infazına başlanmıştır. Belediye başkanımızı infaz kanunundaki düzenlemelere göre şartla tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri uyarınca 09.02.2026 tarihinde cezaevinden tahliye olacak ve görevinin başına geçecektir. Kamu hizmetlerinin devamında herhangi bir aksaklık yaşanması da mümkün değildir. Yaşanan trafik kazası sebebiyle yaralanan vatandaşımız ve vefat eden vatandaşımızın ailesi tarafından tazminat hukuku kapsamında araç sürücüsü sıfatıyla İsmail Arslan, kazaya karışan 42 SU 495 plaka sayılı aracın işleteni (ruhsat sahibi) sıfatıyla Akören Belediye Başkanlığı ve zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenleyen şirket aleyhine Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde maddi ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Söz konusu davalar halen derdest olup Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası Yargıtay'da temyiz incelemesinde, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyası ise istinaf mahkemesi incelemesindedir. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş bir tazminat davası mevcut olmayıp davacılara ödenmiş bir tazminat da bulunmamaktadır. Durum dosya içerikleri ile sabit olup davacılardan ve vekillerinden de konunun teyidi pekala mümkündür. Yukarıda bahsedildiği gibi trafik kazasından kaynaklı ceza 2023 yılı ekim ayında kesinleşmiş ise de bu durum belediye başkanımızın 2024 yılı yerel seçimlerindeki adaylığına engel olmamış, YSK tarafından adaylığı onaylanmış, nihayetinde seçimlerde başarılı olmuş ve mazbatasını almıştır. Yasal süreç bu minvalde devam etmekte olup bazı basın yayın organlarında geçtiği gibi Akören Belediye Başkanımız İsmail Arslan hakkında görevi kötüye kullanma suçu sebebiyle devam eden adli veya idari bir soruşturma bulunmamaktadır. Yine haberlerde geçtiği gibi belediye başkanımız tutuklu olmayıp trafik kazası sebebiyle açık cezaevinde hükümlüdür ve çok kısa sürede tahliye olacaktır. Yaşanan olay ve devamındaki süreç belediye başkanımızın taksirle işlediği bir suça ilişkin olup bu durum Belediye Kanunu ve Seçim Kanunu gereği belediye başkanımızın hukuki ve fiili durumunu etkileyen ve dolayısıyla görevinin sonlanmasını ya da açığa alınmasını gerektirir nitelikte değildir. Gerçek dışı, yalan beyanatlarda bulunan ve bu minvalde basın yayın hakkını siyasi emelleri için hukuka aykırı olarak kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.