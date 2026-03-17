Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

CHP lideri Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü tapu bilgilerini paylaştı. Özel'in kendisi hakkındaki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Bakan Gürlek ise "Özgür Özel'in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 milyon TL'lik gayrimenkul veya paraya çevrilmiş gayrimenkul sahibi olduğunu iddia etti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel'in mal varlığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve hayal ürünü olduğunu belirtti.
  • Akın Gürlek, Özgür Özel'in iddialarına karşı manevi tazminat dahil yasal süreçleri başlattığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen mal varlıklarını paylaşıp "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasında "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.

"BU İFTİRALAR KARŞISINDA..."

Açıklamasının devamında "Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir" diyen Bakan Gürlek "Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Gürlek'in o paylaşımı;

Yorumlar (9)

umut mergen:

TAPU KAYDIN VAR NASIL HAYAL ÜRÜNÜ OLUYOR

gunaydın Türkiye:

açıkla AKIN GÜRLEK

samet:

kabul etmenizi kimse beklemiyordu zaten

Dragoz:

En gıcık olduğum lafta devletime hizmet ettim lafıdır kamuda 5-6 milyon çalışan var çalışıyosun maaşını alıp hayatını idame ettiriyosun olayı kutsal bir noktaya taşımak tamamen laf cambazlığıdır bunlara gerek yok her çalışan görev alanı içinde kamu düzeninin yürümesine katkı sağlar işin özü budur

ibrahim hantaş:

karşılıklı çıkın program a kim yalancı herkes görsün

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!