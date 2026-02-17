Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hâkim ve savcılara seslendi. Gürlek, adalet teşkilatının büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, birlikte çalışarak milletin adalete olan güvenini daha da yukarı taşıyacaklarını ifade etti.

"ADALETE OLAN GÜVENİ DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Gürlek paylaşımında, "Hakimlerimizle, savcılarımızla, avukatlarımızla, infaz ve koruma teşkilatımızla ve adalet personelimizle büyük bir aileyiz. Bu aileyi yüceltmek, daha güçlü, daha huzurlu ve daha saygın bir yapıya kavuşturmak en önemli sorumluluğumuzdur. Büyük adalet ailemizle birlikte çalışacak, birlikte güçlenecek ve milletimizin adalete olan güvenini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

"VERİLERE DAYALI KARAR ALACAĞIZ"

Adalet personelinin özlük haklarına da değinen Gürlek, iyileştirme için somut adımlar atacaklarını belirterek, "Güçlü bir adalet ancak huzurlu, motive ve kendini güvende hisseden bir teşkilatla mümkündür. Yönetim anlayışımız açık ve nettir. İstişare edeceğiz. Sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı karar alacağız" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Güçlü bir adalet sistemi ancak aynı ideale inanan, birbirine güvenen ve sorumluluğu birlikte taşıyan güçlü bir teşkilatla mümkündür. Sizler bu teşkilatın omurgasısınız. Bu kurumun yükünü omuzlayan ve itibarını ayakta tutan sizlersiniz. Sizlerle aynı kürsüde görev yapmış, aynı dosyaların arasında sabahlamış bir meslektaşınız olarak hitap ediyorum.

"ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK"

"20 yıl boyunca hakim ve cumhuriyet savcısı olarak görev yaptım. O nedenle adalet teşkilatımızın meselelerini biliyorum. İşyükünün farkındayım, fedakârlığınızı görüyorum. Yapısal sorunların çözümü için çalışmalar başlattık. Hakim ve savcılarımızın işyükünü hafifleten modelleri hayata geçireceğiz. Adalet personelimizin özlük haklarımızın iyileştirilmesi için somut adımlar atacağız.

Yönetim anlayışımız açık ve nettir. İstişare edeceğiz, sahaya kulak vereceğiz. Verilere dayalı kararlar alacağız. Adalet yalnızca kanunu doğru uygulamak değildir. Kendi teşkilatımız içinde hakkaniyeti yaşatmaktır. Kurum içinde güveni ve adaleti yüceltmektir. Bu nedenle şeffaflığı artıracağız, liyakati esas alacağız. Bu teşkilat benim yuvamdır. Bu büyük adalet ailesinin her bir ferdi benim yol arkadaşımdır.

"BAROLARLA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ"

"Kıymetli avukatlarımız siz yargının üç sac ayağından birisiniz. Mahkeme salonlarında üstlendiğiniz sorumluluk adaletin tecelli etmesi için temel şarttır. Savunma güçlü olduğunda adalet gerçek anlamda hayat bulur. Avukatlarımızın mesleki güven içinde saygınlıkla ve etkin biçimde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı güçlendirmeye devam edeceğiz. Barolarımızla işbirliğini artıracağız."